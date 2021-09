Lang debat om lille markise: Fiskefrikadellen letter i blæsevejr

En ganske lille sag. 24 kvadratmeter for at være helt præcis. Men da sagen var principiel skulle den alligevel behandles af byrådet, argumenterede formanden for Plan- og erhvervsudvalget Tina Højlund-Pedersen (S), der havde benyttet sig af strandsningsretten, da hun var kommet i mindretal i sit eget udvalg.

Huller i markisen

Helt præcist handlede det om, at Ditlevsens Fiskehus på kajkanten i Karrebæksminde for anden gang havde ansøgt kommunen om tilladelse til at opsætte en permanent overdækning til to borde og otte stole. En overdækning til erstatning for den nuværende markise, der er hullet og slidt og som har det med at lette, når det blæser i sommeridyllen og fiskefrikadellen er i fare for at forlade tallerkenen og ryge overbord.