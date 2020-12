Landsretten stadfæstede: Voldtægtssigtet på fri fod

Bedøvet og voldtaget

Den 50-årige blev anholdt for en uge siden på baggrund af en anmeldelse om voldtægt. Han er sigtet for at have haft en kvinde på besøg i sin lejlighed i det centrale Næstved, som han lokkede et bevidsthedspåvirkende stof i. Derefter skulle han have voldtaget hende på både et bord i stuen og en seng i soveværelset, som hun var spændt fast til.