Landsretten skærer et års fængsel fra for drabsforsøg med forgiftet kakao

Næstved - 03. marts 2021 kl. 16:32 Af Esben Thoby Kontakt redaktionen

Da 45-årige Jens Mikkel Karlsen Andersen i september sidste år blev fundet skyldig i drabsforsøg mod sin kone, valgte han på stedet at anke til Østre Landsret. Det viste sig at være en fornuftig beslutning, for her nedsatte man onsdag hans straf fra syv til seks års fængsel.

Familiefaren havde dog håbet, at han alene ville blive dømt for grov vold og ikke forsøg på manddrab, men her var landsretten altså enig med byretten.

Jens Mikkel Karlsen Andersen var fattet, da dommen blev læst op af retsformand Joachim Kromann. Det samme var ikke tilfældet få timer forinden, da han fik sidste ord i sagen. Grådkvalt lykkedes det ham at fremstamme en undskyldning til både sin hustru og hele familien:

- Selvfølgelig skal jeg straffes for min ugerning, det er der ikke nogen tvivl om. Jeg beklager uendeligt mange gange over for min familie de sorger og kvaler, jeg har forvoldt. Undskyld. Straffens længde er ikke væsentlig for mig, men jeg vil dømmes for, hvad der faktisk skete. Det var aldrig min intention at bringe hendes liv i fare. Jeg ville bare have den pokkers sandhed.

Over 100 knuste piller Landsretten fandt det bevist, at hændelsesforløbet var foregået på den måde, som også byretten havde konkluderet: 22. oktober 2019 mødtes Jens Mikkel Karlsen Andersen om morgenen med sin kone, som han lå i skilsmisse med. Da parrets 12-årige tvillingepiger var taget i skole, forsøgte familiefaren at overtale sin hustru til at skrive under på en kontrakt, der gav ham lov til at flytte til Jylland med børnene.

Det nægtede kvinden, og derfor lokkede Jens Mikkel Karlsen Andersen hende ned på det ene børneværelse. Her fik han hende til at indtage et giftigt pulver med langt over 100 smertestillende piller, der var knust i to glas kakao. Selvom hun ikke indtog det hele, var der stadig tale om en potentielt dødelig dosis.

De knuste piller dræbte ikke kvinden, men hun blev kraftigt bedøvet. På et tidspunkt, da hun lå i sengen på børneværelset, kom hendes mand ind, og der opstod igen uenigheder omkring en bodeling. Derudover ville den 45-årige vide mere om konens utroskab, men det nægtede hun at fortælle ham. Det hele endte med, at Jens Mikkel Karlsen Andersen med en hobbykniv stak sin hustru flere gange i venstre underarm omkring håndleddet. Artiklen fortsætter under billedet.

Jens Mikkel Karlsen Andersen afgav en grådkvalt undskyldning, da han fik sidste ord i retssagen.

Da han forlod værelset igen for at skifte sit blodige tøj, lykkedes det mirakuløst kvinden at undslippe gennem et vindue. Da manden opdagede det, gik han ud på vejen for at lede efter hende, og han gjorde et stort nummer ud af at fortælle både naboer og politiet, at hun havde forsøgt selvmord.

Enigt nævningeting Østre Landsret lagde vægt på hustruens detaljerede, troværdige og sire forklaring, skriftlige beviser og andre vidneforklaringer - herunder Jens Mikkel Karlsen Andersens egen. Samtlige tre dommere og ni nævninge var enige.

- Vi har fundet det bevist, at der blev handlet med direkte forsæt til at slå ihjel. Tiltalte havde kendskab til virkningen af pillerne, som han pressede hende til at indtage mest muligt af. Vi har lagt vægt på læsionerne med hobbykniven, og på hvordan der blev ageret under hele forløbet. Han sagde selv, at "nu er det slut," og han lod tiden gå med større og tydeligt blodtab til følge, udtalte retsformanden.

Uenighed om straflængde Forsvarer Karoline Normann Døssing havde procederet for, at hendes klient ikke havde til hensigt at dræbe. Der var tale om en situation, der havde eskaleret på tragisk vis, mente hun.

Da det stod klart, at Jens Mikkel Karlsen Andersen blev dømt for drabsforsøg og ikke grov vold, argumenterede hun for maksimalt fem års fængsel, mens anklager Sanne Watson nedlagde påstand om mindst syv år. Landsretten nåede frem til, at standardstraffen på seks år skulle gælde, da der hverken var særligt skærpende eller formildende omstændigheder. Her var der uenighed, idet en enkelt af nævningene mente, at de syv års fængsel fra byretten burde have været stadfæstet.

- Jeg er ked af skyldskendelsen, som jeg er overrasket over. Jeg er til gengæld tilfreds med strafudmålingen og på ingen måde overrasket over den. Det var et forkert resultat i byretten, sagde Karoline Normann Døssing til Sjællandske efter retssagens afslutning.

Anklager Sanne Watson erklærede sig på anklagemyndighedens vegne meget tilfreds over, at der var enighed om, at der havde været tale om et drabsforsøg.

- De seks års fængsel er praksis, og der skal meget til at vige fra udgangspunktet, udtalte hun.

Flere af Jens Mikkel Karlsen Andersens familiemedlemmer var til stede i Østre Landsret, men kun en enkelt ad gangen i selve retslokalet grundet coronabegrænsninger. Den 45-årige skal fortsat sidde varetægtsfængslet frem til endelig afsoning.

