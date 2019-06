Formanden for Landsforeningen Autisme, Heidi Thamestrup, undrer sig over den praksis, Næstved Kommune anvender. Hun vil nu undersøge, om den er ulovlig. Pressefoto

Landsformand: Et voldsomt svigt af børnene

Sådan siger Heidi Thamestrup, der er landsformand hos Landsforeningen Autisme. Her undrer man sig over Næstved Kommunes praksis i forhold til visitering af elever til undervisnings- og behandlingstilbud. I Næstved Kommune visiterer man ikke efter Serviceloven - men kun efter Folkeskoleloven. Det betyder blandt andet, at der ikke foretages en børnefaglig undersøgelse, da en sådan ligger under Serviceloven.

- Når først et barn er visiteret et behandlingstilbud, kan man ikke bare strege det.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her