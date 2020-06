»Vi Elsker Sommer 2020« lægger vejen forbi Karrebæksminde i slutningen af juli, hvor der vil være underholdning for både børn og voksne.

Landsdækkende tour gæster sommerlandet

Af Mia Than West

Danskerne skal dog ikke snydes for god underholdning og musikoplevelser i løbet af sommeren - som for de flestes vedkommende formentlig holdes i Danmark.

- Selvom sommerens store festivaler er aflyst, glæder det os utrolig meget, at vi kan arrangere »Vi Elsker Sommer 2020«, siger Riffi Haddaoui, der ikke lægger skjul på, at aflysningerne af årets tourkaravane har været er streg i regningen.

- Vi er positive mennesker og har i stedet valgt at vende situationen. Gennem de seneste måneder har vi derfor afholdt gratis, online Stay Home Partys med titusindvis af deltagere. Det har været en utrolig dejlig oplevelse, men vi må indrømme, at vi glæder os ufatteligt meget til igen at komme på landevejen og møde folk derude, siger Riffi Haddaoui.