Anne Zachariassen og Jørn Johansen er rystede over beslutningen om at flytte havnen til Stenbæksholm. De varsler kamp til stregen. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Landsbyperle er i chok: Bliver nabo til ny erhvervshavn

Her lever man det gode liv. Med udsigt over fjorden og Kanalen. Cirka 30 huse, befolket af 80 beboere, på en af kommunens mest eksklusive adresser i vandkanten. Nu bliver de naboer til en erhvervshavn med alt, hvad det fører med sig af støj og tung trafik. Og de forstår det ikke. Overhovedet ikke.

De vidste absolut ingenting, så det kom som en uventet uppercut - nyheden om at et enigt byråd vil placere den nýe erhvervshavn tæt ved landsbyen Stenbæksholm.

