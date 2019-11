Se billedserie Missionshuset i Fuglebjerg har været til salg siden starten af oktober. Nu er der underskrevet en betinget købskontrakt med en mulighed køber, som landsbyklyngen er i dialog med om muligheden for et multihus.Foto: Kim Rasmussen

Landsbyklynge vil gøre tidligere missionshus til byens multihus

Næstved - 10. november 2019 kl. 15:45 Af Ida Steenfeldt Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Landsbyklyngen »Landet mellem Byerne« i Fuglebjerg holdt tirsdag den 5. november møde på Fuglebjerg Bibliotek. Emnet var det tidligere missionshus på Korsørvej 15. Her har klyngen nemlig en idé om at starte et multihus op, hvis interessen er der.

I multihuset skal der både være plads til den lokale strikkeklub, hygge og afslapning for de unge, brætspilaftner og foredrag. Det fortæller medlem af landsbyklyngen, Annie Eriksen.

- Det skal være et levende hus, hvor der sker noget hele tiden for alle i Fuglebjerg, siger hun.

Mange idéer 22 personer var mødt op for at fortælle om deres tanker med et multihus. Ni af dem var unge mennesker, som ønskede et sted at opholde sig. Deres idé var et hus, hvor de kunne komme ind og hygge og snakke med andre besøgende.

En ung mand ytrede et ønske om at »lære at strikke«, og det ville han gerne lære af andre, ældre besøgende i et kommende multihus.

Andre idéer til brugen af et multihus var kunstudstillinger, legestue for dagplejebørn, undervisning i for eksempel yoga og linedance, madlavning, brætspilsaftener, banko og loppemarkeder.

Annie Eriksen håber at der kan blive arbejdet frem imod at får et fælles multihus, så alle idéer og ønsker kan bliver opfyldt.

- Jeg er optimistisk, og det var alle deltagerne ved mødet også, siger hun.

Underskrevet aftale Til mødet kom det frem, at der allerede ligger en underskrevet, betinget købsaftale mellem HOME i Næstved og en interesseret køber. Det bekræfter HOME overfor Sjællandske.

Køberen var også til stede ved mødet. Han var ikke afvisende overfor et muligt samarbejde med landsbyklyngen om et multihus.

Der blev dog ikke indgået nogen aftale, da købet ikke er endeligt, og køber endnu ikke har lagt sig fast på, hvad huset skal bruges til.

Missionshuset på Korsørvej blev sat til salg i starten af oktober, og der er kommet et hav af henvendelser omkring det.

Arbejdsgruppe nedsat Resultatet af mødet blev derfor hverken, at landsbyklyngen skal komme med et bud på det tidligere missionshus, eller at idéen om et multihus skal droppes.

Der blev i stedet nedsat en arbejdsgruppe bestående af en håndfuld unge mennesker, nogle stykker fra landsbyklyngen, inklusiv Annie Eriksen, og den interesserede køber.

Arbejdsgruppen mødes med lokalrådet i Fuglebjerg senere på måneden for at snakke om mere konkrete løsninger.

Ikke som Kulturladen Fuglebjerg har i forvejen kulturhuset Kulturladen. Forskellen på den og så et eventuelt nyt multihus bliver, at der hele tiden vil være åbent og aktiviteter i multihuset.

- Multihuset skal være et permanent hyggested, hvor man også bare kan komme ned og snakke efter arbejde, siger Annie Eriksen.

Derudover påpeger hun, at det koster penge at afholde arrangementer i Kulturladen, hvorimod multihuset så vidt muligt skal være gratis. Finansieringen af et eventuelt køb eller en andel, samt driften af det tidligere missionshus er dog langt fra fastlagt.

- Vi er stadig i idéfasen men ser på flere forskellige muligheder, siger hun.

