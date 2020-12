Landsbyklub rykker op i mesterrækken

De kan noget med fodbolden i Herlufmagle og omegn. Efter to oprykninger i træk er klubbens førstesenior nu at finde i Serie 1, men også ungdommen gør det godt.

- Faktisk er det rygtes i området, at holdet spiller virkelig flot hurtigt og fremadrettet fodbold, og at der er potentiale til inden for en kort årrække, at flere af disse spillere vil kunne gøre sig på seniorholdene i serie 1 og 4, fortæller fodboldformand Tom Rasmussen.