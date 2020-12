Se billedserie Kirkerne i Herlufmagle (billedet) og Glumsø rykker i de lokale idrætshaller juleaften. Her er der plads til flere, og det er langt nemmere at holde afstand end på bænkene i de to gamle landsbykirker. Privatfoto

Landsbykirker rykker julen: Her skal den fejres

Næstved - 09. december 2020 kl. 14:20 Af Kim Palm Kontakt redaktionen

Når der ikke er plads nok i kirken, så må hallen tages i brug.

Julegudstjenesterne er altid et tilløbsstykke, og i Herlufmagle og Glumsø har menighedsrådene erkendt, at pladsen i de gamle landsbykirker bliver for trang juleaften. Derfor flytter de to kirker deres julegudstjenester over i henholdsvis Herlufmaglehallen og Glumsøhallen.

- I Glumsøhallen har vi skabt plads til 125 kirkegængere, og her er det langt nemmere at holde afstand end i kirken. Og for at undgå smittespredning erstatter vi salmebøgerne med salmeblade, fortæller formand for Glumsø sogn, Anni Olsen.

I Glumsøhallen er der adgang uden tilmeldingskrav til to gudstjenester juleaften klokken 13.00 og 15.30, mens der også afholdes julegudstjeneste i Næsby Kirke klokken 14.15. Artiklen fortsætter under billedet

Det er ikke kun i Herlufmagle Kirke og Glumsø Kirke (billedet), at de har taget alternative metoder i brug. Holsted Kirke holder gudstjeneste juleaften på en blokvogn på parkeringspladsen ved Næstved Storcenter.Foto: Britt Nielsen

Jul i Herlufmaglehallen Også i Herlufmagle har man valgt at flytte julegudstjenesterne fra kirken til idrætshallen.

I Sydsjællands største landsbykirke er der normalt god plads, men den gamle kirke har svært ved at honorere tidens coronarestriktioner. Derfor har menighedsrådet valgt at flytte til to julegudstjenester over i Herlufmaglehallen, mens de øvrige gudstjenester i juledagene som altid vil foregå i den hvidkalkede kirke på toppen af byen.

- Julen er en tid med samvær og glæde, og vi møder normalt flittigt op i kirken juleaften for at høre Juleevangeliet og ønske hinanden glædelig jul. Det får vi nu mulighed for at gøre i Herlufmaglehallen i stedet, siger menighedsrådsformand i Herlufmagle sogn, Anni Karen Marie Dam.

Vil du hellere i kirke end i hallen så er der julegudstjenester både 1. og 2. juledag i Herlufmagle Kirke.

