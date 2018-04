Fra venstre: Poul-Erik Pedersen, Annie Eriksen, Marie Louise Hartvig Widding (med søn) og Jakob Hansen. De opfordrer alle til at deltage i fællesspisningen og opstarten af landsbyklyngen »Landet mellem byerne«, hvor der blandt andet skal nedsættes en styregruppe. Foto: Mia Than West

Send til din ven. X Artiklen: Landsbyer står stærkere sammen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Landsbyer står stærkere sammen

Næstved - 02. april 2018 kl. 14:36 Af Mia Than West Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

250.000 kroner.

Så mange penge har Næstved Kommune fået tildelt af Realdania, DGI og Lokale- og Anlægsfornden på baggrund af ansøgningen »Landet mellem byerne«, som er en del af projektet Landsbyklyngen.

Projektet skal grundlæggende være med til styrke livet på landet og er en model for landsbyudvikling, der skal understøtte samarbejder på tværs af landsbyer.

- Formålet er at styrke fællesskabet på tværs af byer. Det er en god mulighed for at være med til at styrke sammenholdet herude og samle kræfterne, fortæller Jakob Hansen, der er repræsentant for Næstved Kommune.

Projektet er målrettet den gamle Fuglebjerg Kommune og dækker over Fuglebjerg, Sandved og Tornemark-området. Målet er at vise nye veje til, hvordan samarbejdet kan skabe grundlag for det gode liv på landet.

- Hovedessensen er, at det gamle foreningsliv er under forandring. For at det ikke går helt ned, kan man arbejde sammen på tværs over et større område og på den måde styrke det gode liv på landet og kommunikationen på tværs af sognegrænser, forklarer Poul-Erik Pedersen, der er formand for Lokalrådet for Næstved Vestegn, som bakker op om deltagelsen i projektet.

- Det er også for at undgå, at man laver de samme arrangementer i flere små byer. Så kan man lige så godt slå sig sammen og udnytte hinandens ressourcer, supplerer formand for Fuglebjerg Byfest, Annie Eriksen

De er sammen med to andre borgere - Lena Frimann og Henning Lykke - med i opstartsfasen og skal være med til at sætte skub i projektet.

Landsbyklyngen skal være lokalt forankret, og det er borgerne selv, der skal drive projektet med hjælp fra rådgiver Marie Louise Hartvig Widding. Formålet er, at man skal genopdage områdernes styrker, muligheder og potentialer.

- Det handler om fællesskabet, og hvad fællesskabet kan. Vi skal se på, hvad hele området til sammen har af aktiviteter, så man kan udvikle det sammen og få inspiration og kendskab til hinandens idéer, forklarer Marie Louise Hartvig Widding, der er ansat af DGI pr. 1. marts som proceskonsulent i en periode på halvandet år.

Hun skal være med til at sparke projektet i gang og inspirere borgerne.

Meningen er, at det er borgerne selv, der efterfølgende skal køre klyngen uden hjælp.

- Det kommer til at tage tid, og vi skal stille og roligt bygge tingene op, siger hun.

Projektet består af i alt fem faser og er kun i opstartsfasen, hvor det først og fremmest handler om at etablere en styregruppe af lokale borgere. Indholdet er endnu ikke fastlagt.

Næste skridt er at finde borgere, som har lyst til at være en del af projektet og bidrage med en masse gode idéer. Derfor inviteres alle interesserede til gratis fællesspisning tirsdag den 17. april kl. 17.30 i Grønbrohallen i Sandved.

Her vil der være en præsentation af projektet, og hvorfor det er en god idé at være med.

Man kan sagtens møde op og blot være med på en lytter.

Allerede nu er der en masse foreninger og borgere, der har tilkendegivet, at de gerne vil være med i projektet. Og det kræver netop deltagelse af borgerne, hvis det skal lykkes.

- Det er afgørende, at der er nogen, der melder sig til mødet, erklærer Jakob Hansen.