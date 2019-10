Se billedserie Arbejdsgruppen mener, at fibernet vil få stor betydning for lokalområdet - også når huse skal sælges.

Landsby står sammen om lynhurtigt internet

Næstved - 15. oktober 2019 kl. 11:34 Af Mia Than West Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Langs Gambakkevej og Nr. Tvedevej er opstillet små, orange flag med skriften »Jeg har bestilt... fibernet! Har du?«.

Hvert flag er bevis på, at en husstand har valgt at tilslutte sig fibernettet. På opfordring af lokale initiativtagere er Fibia i øjeblikket i gang med at undersøge, om interessen i Nr. Tvede og opland er stor nok til, at de kan grave fibernet ned i området.

Det vil give en lynhurtig og stabil forbindelse, og hele familien kan være på internettet og se tv samtidig - uden hakken, ventetid og udfald.

En gruppe ildsjæle fra lokalområdet i fuld gang med at få rekrutteret nok husstande til, at Fibia vil gå i gang med at grave. Blandt dem, der allerede har sagt ja er Arne Lodal, der er formand for Nisseringen og med i arbejdsgruppen.

- Det, der tændte mig var, at en af konkurrenterne lå og gravede i vores baghave og vejrabat, og vi blev ikke spurgt. Vi har et meget dårligt internet, der stort set ikke virker, fortæller han.

- Når der er løb, registreres resultaterne online, så alle kan følge med. Det kræver god dækning. Du bruger nettet til stort set alt i dag. Det er vigtigt, det fungerer ordentligt, uddyber han overfor Sjællandske.

Der skal opnås 90 tilmeldinger ud af de 136 adresser, som indgår i projektet. Projektet dækker blandt andet Nr. Tvedevej, Dystedvej, Gambakkevej, Krømlingevej, Bonderupvej og Brandelev Stationsvej.

I dag har de fleste i området mellem fem og 10 Mbit. Med fibernet får de mulighed for at vælge hastigheder mellem 100 og 1000 Mbit. Det vil ifølge arbejdsgruppen være en kæmpe styrke for lokalområdet.

- Det bliver mere attraktivt for unge familier at flytte til området. Lokale erhvervsdrivende vil få det nemmere, og ved salg af ejendomme er det noget af det vigtigste for køberne, forklarer Arne Lodal.

I første omgang besluttede arbejdsgruppen, der består af ildsjæle fra fem adresser i området, at de ville søge tilskud til fibernet via Bredbåndspuljen. På grund af en del usikkerhed droppede de det og gik i stedet over til Fibia, der har tilbudt at grave fibernet ned i området, hvis der opnås 90 tilmeldinger.

Arbejdsgruppen har derfor brugt en masse tid på at stemme dørklokker, tale med folk og uddele informationsmateriale i postkasserne for at sprede budskabet og øge interessen for fibernet.

- Jeg har mødt mange mennesker, og langt de fleste har taget vel imod det. Ni ud af 10 har været interesserede. Vi føler, vi står godt. Fibia har lovet os, at det kører i senest 2020, siger Arne Lodal.

Flere borgere har allerede tilkendegivet, at de gerne vil have fibernet.

Indtil videre er 49 husstande tilmeldt projektet. Det fremgår af hjemmesiden www.fibia.dk/nrtvede, som er oprettet specielt til projektet i Nr. Tvede.

Der afholdes informationsmøde onsdag den 23. oktober klokken 19 i Nisseringens cafeteria på Gambakkevej 14, 4684 Holmegaard. Her vil der være to repræsentanter fra Fibia til stede, som vil fortælle om projektet og svare på de spørgsmål, der måtte være.

Alle interesserede kan gå ind og tilmelde sig på fibia.dk/nrtvede.

Sidste frist er den 10. november. Er der ikke tilmeldinger nok, lukker Fibia ned for planerne.