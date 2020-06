En landmand i Menstrup fik onsdag besøg af tre køretøjer fra brandvæsenet fordi han brændte bigballer af uden at have orienteret myndighederne først. Foto: Ida Steenfeldt Andersen

Send til din ven. X Artiklen: Landmandsboss: God skik at underrette brandvæsenet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Landmandsboss: God skik at underrette brandvæsenet

Næstved - 12. juni 2020 kl. 13:47 Af Kim Palm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Det bør være god skik at underrette myndighederne inden man begynder at brænde bigballer af.

Sådan lyder det fra Harald Palmvang, bestyrelsesmedlem i Sjællands største landbrugsorganisation Gefion, efter at en landmand i Menstrup onsdag fik besøg af tre køretøjer fra brandvæsenet for fuld udrykning efter at han havde sat ild til 100 bigballer - uden at fortælle det til nogen.

Omvendt opfordrer Harald Palmvang også bekymrede borgere til først at orientere sig inden de ringer 112 og melder ildebrand.

- Vi oplever jævnligt at folk ringer 112 ligeså snart der lugter af røg ude på landet, så det er en god idé lige at køre forbi og se, hvad der foregår inden man alarmerer myndighederne, siger Harald Palmvang.

Våde bigballer

Flere læsere har undret sig over branden, da bigballer normalt er en rentabel forretning for landmænd, der får penge for at levere halm til varmeværker.

- Men her er der tale om våde bigballer med for høj vandprocent. Dem kan varmeværket ikke bruge og derfor har landmændene tilladelse til at brænde dem af, forklarer Harald Palmvang.