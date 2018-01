Richard Andersen mister sit livsværk og hjem, når staten eksproprierer Frisergården for at lægge en gasledning på tværs af landet. Foto: Anna C. Møhl

Landmand: Lukkethed om gasledning er noget svineri

Richard Andersen avler malkefår på Frisergården ved Tappernøje lige der, hvor Energinet har valgt at placere en kæmpe kompressorstation. Anlægget skal sørge for, at der er tryk nok på gassen, der skal føres fra Norge via Danmark over Østersøen til Polen.