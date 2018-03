I 2013 indviede Energinet en ny gastransmissionsledning fra Egtved nær Kolding til den dansk-tyske grænse. Anlægsarbejde på en mulig Baltic-Pipe-rørledning vil komme til at ligne. Foto: Energinet

Landmand: Grundlov gælder ikke i Polen

Næstved - 13. marts 2018
Af Anna C. Møhl

Hvordan kan det være et dansk anliggende at lægge jord til en 220 kilometer lang gasledning, der skal sikre naturgas til polakkerne? Det spørgsmål stillede landmand Jørgen Ravn på et møde mandag aften i Herlufmagle-Hallen. Her havde 12 landboforeninger inviteret lodsejere til møde om gasledningen Baltic Pipe.

Det statsejede Energinet er gået i gang med at forberede anlægsprojektet til 12-16 milliarder kroner. Milliard-projektet Baltic Pibe skal lede norsk gas via Danmark til Polen. I Næstved skal der graves cirka 45 kilometer gasrør ned fra Katrineholms Piber i nordvest til Tågeskov i øst og videre til Østersøen via Faxe Kommune.

Jørgen Ravn fik mange klapsalver, da han spurgte forsamlingen på i nærheden af 140 primært landmænd, hvordan Grundlovens §73 om, at ejendomsretten er ukrænkelig med mindre almenvældet kræver noget andet, kan tilsidesættes.

- Vi snakker om en transportledning fra a-b. Almenvældet er det danske samfund - ikke det polske samfund. Den danske grundlov dækker ikke det polske folk, sagde han og opfordrede til kamp mod Baltic Pipe.

En anden mødedeltager foreslog, at landboforeningerne går foran og stævner Energinet for at for juridisk prøvet, om Baltic Pipe overhovedet er til gavn for almenvældet i Danmark. Som et lille kuriosom, blev det bemærket, at Tyskland forlængst har sagt nej til at lægge jord til Baltic Pipe.

Det, der i særklasse bekymrer landmændene er ekspropriering og forringelser af markdrænene. Energinet havde tilbudt landbruget at deltage på mandagens møde for at svare på landmændenes spørgsmål om markskader. Men Energinet blev ikke bedt om at deltage.

Miljøstyrelsen har i den første idéfase modtaget 52 indsigelser fra borgere og myndigheder i Næstved Kommune.

Der åbnes for gashanerne i 2022, hvis Folketinget vedtager anlægsloven.