Se billedserie Den digitale handelsby i Næstved ser dagens lys mandag den 4. oktober i dette hus på Axeltorv. Projektet varer i seks uger, hvor her vil være alskens gratis tilbud om digital læring. Illustration: Fra sitet for den digitale handelsby

Send til din ven. X Artiklen: Landets første digitale handelsby Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Landets første digitale handelsby

Næstved - 03. september 2021 kl. 07:11 Kontakt redaktionen

Af Helle Hansen

Seks uger med alverdens gratis tilbud indenfor digitalisering kan virkelig rykke noget for Næstveds virksomheder, butikker og borgere.

- Det er et helt unikt tilbud til vores virksomheder, så de kan fremtidssikre sig på det digitale område, siger en begejstret direktør for Næstved Erhverv, Rasmus Holst-Sørensen om Den Digitale Handelsby, som indtager Næstved fra mandag den 4. oktober og seks uger frem.

Næstved bliver testby for det nye koncept.

First mover Google Succes Online har i efterhånden ni år tilbudt virksomheder og enkeltpersoner gratis kursusforløb, seminarer/webinarer og e-learningsmaterialer, så de kan blive rustet til den digitale fremtid. Og nu vil de gerne skridtet videre:

- Coronapandemien har accelereret nogle tendenser, så nu er det nødvendigt for alle butikker også at være tilstede online, siger Jesper Vangkilde, kommunikationschef hos Google Danmark, som en del af forklaringen på, at man nu forsøger sig med Den Digitale Handelsby.

Google Danmark er inspireret af et lignende forløb i Belgien.

Google Danmark kontaktede før sommerferien Næstved Erhverv for at høre, om Næstved ville være testby for Den Digitale Handelsby.

- Næstved bliver first mover, fordi vi i mange år med succes har samarbejdet med Google Online Succes, siger Rasmus Holst-Sørensen, hvilket Google Danmark bekræfter:

- Og så er Næstved en handelsby med rigtig meget detailhandel, hvor mange godt kunne have gavn af digital undervisning, siger Jesper Vangkilde.

Et eksperiment I 2019 forsøgte Google Succes Online sig med en bustur på tværs af landet med besøg i 14 byer, hvor hvert besøg varede to dage.

- Vi kunne konstatere, at to dage ikke er nok til rigtig at rykke noget, siger Jesper Vangkilde, så nu går de all in og laver eksperimentet med Den Digitale Handelsby over seks uger.

Det er så interessant at se, hvor meget det rykker. Der bliver lavet en spørgeundersøgelse blandt virksomheder og butikker om digitale færdigheder inden og efter Den Digitale Handelsby.

- Og så er det jo vældig interessant at se, hvor stor interessen er for at deltage, når nu det hele er gratis, siger Jesper Vangkilde.

En fysisk butik Helt konkret er Axeltorv 9A, der tidligere lagde lokaler til Greys, ved at blive indrettet til en fysisk butik, hvor man bare kan komme ind fra gaden og få hjælp af en gut, som i de seks uger kan hjælpe folk med for eksempel at få bygget en webshop.

Her bliver loungeområde og et undervisningslokale, hvor kurser og foredrag med mere kommer til at foregå.

Undervisningen bliver meget hands on og kommer til at handle om alt muligt inden for det digitale område fra webshops til GDPR-regler og alle mulige digitale værktøjer.

Her bliver i hvert fald omkring 40 forskellige arrangementer, man kan deltage i efter tilmelding på hjemmesiden. Næstved Erhverv er tovholder på 17 af dem.

For alle Google Succes Online og Næstved Erhverv er de store spillere i det lokale set up, mens de øvrige partnere er PostNord, Landdistrikternes Fællesråd, Innovationsfonden, Vækstfonden og Erhvervshus Sjælland.

Næstved Erhvervsforening, cityforeningen og revisionsfirmaet Beierholm er med som lokale aktivitetspartnere.

- Tilbuddene i det digitale handelshus er åbne for alle, understreger Rasmus Holst-Sørensen.

Man kan læse mere om de nye tilbud på www.googlesuccesonline.dk/naestved.