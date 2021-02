Landejendom i flammer: Beboere evakueret

- Bygningen overtændte, men det er for tidligt i forløbet at gisne, om det er en forsætlig brandstiftelse, siger han.

- Stedets beboere er evakueret, mens slukningsarbejdet fortsat er i gang. En enkelt beboer er kørt til sygehuset for frygt for røgskader, siger vagtchefen.

Omfanget af branden vides endnu ikke. Men brandvæsnet fra både Præstø, Næstved og Vordingborg er indsat til slukningsarbejdet, lyder det. De ankom til stedet knap et kvarter, efter at stedets ejere meldte branden. Hvor længe brandvæsnet vil være til stede på landejendommen er endnu usikkert.

- Det kommer an på, hvor meget ilden har fået fat i, og hvor meget der skal efterslukkes, og om der er nogen, der skal stå brandvagt, siger han og fortsætter:

- Nu handler det om at lade brandfolkene få fred, fordi det er dem, der er på nu. Vi kan ikke komme til at arbejde på stedet endnu og danne os et overblik, siger Kent Edvardsen.