Læsestof: Sådan låner du bøger fra et lukket bibliotek

Coronarestriktionerne ramte hurtigt i sidste uge, og på biblioteket fik man travlt med at lukke ned. Det har betydet, at mange borgere ikke har nået at få lånt læsestof til juleferien, og det gøres der nu noget ved.

Indtil onsdag klokken 17.00 har man mulighed for at bestille en bogpose fra biblioteket. Der kan være op til fem bøger i hver pose.

For at bestille, skal man skrive en mail med sit fulde navn og fødselsdato til en af følgende mailadresser:

Først-til-mølle

Biblioteket kan ikke garantere, at de kan pakke bestemte titler, da de ikke har mulighed for at skaffe bøger fra andre biblioteker. Man kan eventuelt ønske en bestemt genre eller fagbøger om et bestemt emne, og så vil pakkerne gøre deres bedste for at imødekomme ønskerne.