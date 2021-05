Se billedserie Rektor Susanne Stubgaard på Næstved Gymnasium og HF forholder sig ind til videre ganske tavs. Foto: Anders Ole Olsen

Lærere kritiserer ledelsen på gymnasium

Næstved - 26. maj 2021 kl. 11:11 Af Robert Andersen Kontakt redaktionen

Der er ballade på et af Danmarks største gymnasier, Næstved Gymnasium og HF, efter, at fagbladet Gymnasieskolen i sidste uge bragte en artikel, hvor en række lærere var fremme med en skarp kritik af ledelsen og især rektor Susanna Stubgaard, som er chef for de ca. 160 medarbejdere.

Det har nu fået formand for gymnasiet Kenneth Ladefoged Petersen til at indkalde bestyrelsen til et møde tirsdag aften.

- Jeg har ikke nogen kommentar før efter mødet, siger han til Sjællandske.

Hård kontrol Det er fagbladet Gymnasieskolen, som har beskrevet historien i forbindelse med, at der ikke var nogen, der ville være tillidsrepræsentant (TR) for lærerne.

Den nuværende TR Erling Sørensen vil ikke fortsætte, da han mener, at det ikke er muligt at samarbejde med den nuværende ledelse,

Efterfølgende har Gymnasieskolen talt med 13 nuværende og tidligere lærere på Næstved Gymnasium og HF, som alle kritiserer ledelsen og især rektor Susanne Stubgaard - nogle står frem med navn, mens andre er anonyme.

Ekstremt topstyret De fortæller samstemmende, at gymnasiet er ekstremt topstyret, og ledelsen har i finger med i alt, hvad der foregår.

Susanne Stubgaard har ledet gymnasiet siden 1999 og har ifølge flere kilder opbygget en loyal ledelsesgruppe, som man gør bedst i ikke at komme på tværs af, for så bliver man indkaldt til en kammeratlig samtale - nogle kalder det sågar for en regulær skideballe.

Brian Oschsler-Christensen fortæller til Gymnasiebladet, at han stadig får det fysisk dårligt, når han kører mod Næstved, selv om han ikke længere er på gymnasiet.

- Rektor ville have kontrol, med alt, hvad der foregik på skolen, siger han.

Flere fortæller også om et ekstremt stort arbejdspres, hvor der ikke er taget hensyn til lærernes situation.

En mener, at det, der betyder noget for rektor, er hvordan Næstved Gymnasium tager sig ud for omverdenen - ikke så meget hvordan medarbejderne har det.

Det er et benhårdt kontrolregime, og ifølge artiklen i Gymnasieskolen, så er mange søgt væk på grund af ledelsens manglende ønske om dialog..

Tydelig og stærk Sjællandske har også forsøgt at få en kommentar fra flere bestyrelsesmedlemmer, men det har kun været Venstres medlem af Næstved Byråd og regionsrådet i Region Sjælland Kirsten Devantier, som har haft lyst til at knytte en kommentar til sagen.

- Det er helt nyt for mig, og jeg undrer mig, siger hun og kalder lærernes udmelding for voldsom.

Hun har siddet i bestyrelsen i henved 12 år - udpeget af Region Sjælland.

- Jeg plejer at være god til at høre undertonerne - hvis du ved, hvad jeg mener - og det har jeg ikke hørt, siger hun. Artiklen fortsætter under billedet.

Kirsten Devantier (V) sidder i byrådet i Næstved og i regionsrådet. Hun er udpeget af regionsrådet som medlem af gymnasiets bestyrelse. Her har hun siddet i knap 12 år og har aldrig hørt om, at der skulle være samarbejdsproblemer mellem ledelse og medarbejdere.

Hverken elevråd eller tillidsrepræsentanter har fremført en kritik af ledelsen, i den tid Kirsten Devantier har siddet på posten.

Hun mener ikke, at rektor Susanne Stubgaard er svær at samarbejde med - der har været diskussioner.

- Hun er en tydelig og stærk rektor, men det er jo det, man gerne vil have. Det er en stor institution, og alle kan ikke være enige, siger Kirsten Devantier.

Drivkraft Det er dog ikke alle på gymnasiet, der er utilfredse med forholdene.

På Gymnasieskolens Facebookside har 11 medarbejdere skrevet, at de ikke kan genkende kritikken af ledelsen.

Sjællandske har også talt med tidligere direktør i Næstved Kommune Per B. Christensen, som var medlem af Næstved Gymnasium og HFs bestyrelse fra 2005 til 2017.

Han kan heller ikke genkende kritikken.

- Jeg har ikke hørt om nogle problemer af den karakter, siger han.

Han mener, at der altid på så store skoler eller gymnasier vil være forskellige opfattelser.

Han mener, at rektor Susanne Stubgaard er en stor drivkraft, som kan sætte en retning.

Han mener, at hun står i spidsen for en veldrevet skole, der har et godt tilbud til eleverne.

- Og det er det, der er opgaven, siger han.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra rektor Susanne Stubgaard trods talrige forsøg.

Tidligere direktør i Næstved Kommune og tidligere medlem af bestyrelsen på gymnasiet Per B. Christensen kan ikke genkende kritikpunkterne mod rektor.

