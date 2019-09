Se billedserie Dysten foregår med stor opbakning fra eleverne. Fotos: Ida Steenfeldt Andersen

Lærere dyster om alkohol i skoletiden: Tankeløst

Næstved - 14. september 2019 kl. 05:53 Af Ida Steenfeldt Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der kæmpes om alkoholmpræmier, når lærere for øjnene af deres elever konkurrerer indbyrdes på EUC Sjælland i forbindelse med Skills-stafet for alle 8. klasseselever fra Næstved, Faxe og Vordingborg. Dysten bestod i at banke søm i et bræt på tid.

Sjællandske erfarer, at flere lærere trak sig fra søm-konkurrencen. De ønskede ikke at blande elevernes uddannelsesønsker sammen med alkohol.

Om det kun er til arrangementet i Næstved at lærerne kan vinde rødvin, ved direktør for SkillsDanmark Simon Neergaard-Holm ikke. Ifølge ham er det erhvervsskolerne selv, der planlægger deltaljerne med stafetten.

- De skoler, der gennemfører Skills, skal have fokus på det uddannelsesrelevante, og det er også de signaler både forældre og elever skal opleve at få fra os, siger han.

Tovholder for konkurrencen er uddannelseschef på EUC Sjælland Jes Johansen. Sammen med resten af holdet bag Skills-stafetten i Næstved, har han været med til at planlægge arrangementets detaljer.

- Det er jo en konkurrence for lærerne, så jeg har ikke haft de store refleksioner - ud over at der bare skulle være en præmie, siger han.

Uddannelseschefen forklarer, at der ikke har været nogen etiske overvejelser om at have alkohol som præmie til et arrangement for 8. klasseselever.

- Men det kan da være at vi skal genoverveje præmien, siger han.

Direktør i Alkohol & Samfund, Peter Konow, er skarp i sin kritik.

- Det er tankeløs at blande alkoholpræmier ind i en event med 13-årige børn i hovedrollen. Alkohol og undervisning hører ikke sammen, og den slags bør selvfølgelig ikke finde sted, siger han.

Peter Konow mener, at SkillsDenmark og skolen bør benytte lejligheden til at lave en rusmiddelpolitik. Udgangspunktet bør ifølge Peter Konow være, at alkohol og undervisning ikke hører sammen.

Den radikale formand for Børne- og Skoleudvalget Lars Hoppe Søe ser ikke noget galt i, at lærerne kan vinde alkohol i elevernes skoletid.

- Når det er lærerne, der får præmien, kan jeg godt leve med det. Det kan ikke falde mig for brystet, siger han.

Han har en klar forventning om, at lærerne godt ved, at de ikke skal drikke rødvinen i skoletiden, og at præmien derfor er i orden. Om præmien til næste uges stafetter på EUC Sjælland er gærede druer på flaske, er uvist.