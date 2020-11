Se billedserie Søren Lange og Henning Jørgensen mindes de gamle dage, da de gik i parallelklasse på daværende Lindebjergskolen i Næstved. Forfatteren er sikker på at et miks fra den ?gamle? skole og den nutidige vil bære frugt i folkeskolen.

Lærer bag ny guide: Man kan sagtens være glad i skolefaget

Næstved - 04. november 2020 kl. 08:48 Af Dorte Rye Silbo Kontakt redaktionen

Bogen Glad Lærer er skrevet af en garvet folkeskolelærer på, som han siger, kun 62 år, der gerne vil gøre opmærksom på, at man sagtens kan være glad i skolefaget. Det er slet ikke så slemt, som nogen måske tror. Henning Jørgensen opfordrer til, at de unge nyuddannede lærere fortsætter med faget.

- Seks ud af 10 nyuddannede lærere ønsker ikke at undervise i folkeskolen, fordi skolesystemet får så meget dårlig omtale. Folkeskoler er ofte til debat, fortæller Henning Jørgensen. Det vil han gerne forsøge at ændre med sin nye bog.

- Lærerjobbet er et af de vigtigste, sjoveste og spændende job på jorden, indleder Henning Jørgensen på bagsiden af bogen Glad Lærer.

Første dag med mundbind Iført mundbind fortæller Henning Jørgensen om, hvad der egentlig fik ham til at skrive bogen. Men han har nu altid været glad for at skrive.

Ugeavisen har sat ham i stævne i Langes Bog & Idé i Torvestræde i Næstved. Det er torsdag den første dag med påkrævet mundbind i detailhandlen. Med selv samme udstyr står også Søren Lange, indehaver af forretningen.

Boghandleren bakker op, fordi han altid gerne vil sætte fokus på lokale forfattere, og en Glad Lærer har fået en plads på disken. Samtidig er Søren Lange stor tilhænger af emnet, som han mener er meget aktuelt.

De to har i øvrigt gået i parallelklasse på Lindebjergskole i Næstved, og de har spillet fodbold sammen. De mindes de unge og nye lærere på skolen dengang, hvor der var gensidig respekt mellem lærere og elever. Og undervisningen var god.

Ufaglærte lærere - Undersøgelser viser at hver femte lærer i yderområder ikke er uddannede lærer men kan sagtens være god underviser. Det er bare ikke optimalt. Du kan sammenligne det lidt med, at vi jo også helst vil have en tømrer til at lave vores tømrerarbejde, fortæller Henning Jørgensen, der har undervist på forskellige skoler, og i flere år på Kobberbakkeskolen afd. Rønnebæk, hvor han stadig er.

Ny lærer ville ikke undervise Motivationen til at skrive bogen fik Henning Jørgensen efter et møde med en af sine tidligere lærerpraktikanter, der lige var blevet færdig med sin uddannelse. Henning Jørgensen glædede sig på hans vegne og ønskede tillykke, men fik svaret, at den nye lærer ikke ville undervise. Han havde hørt rigeligt dårligt om skolesystemet.

Henning Jørgensen tænkte det skal være løgn. Vi har brug for nye, glade og dygtige lærere, der kan danne og uddanne børn og unge mennesker til et godt liv. Derfor ville han gerne fortælle sin historie.

Et miks af den nye og gamle skole

- Den gamle skole var på mange måder god, hvor man havde respekt for hinanden. Men vi skal mødes på midten. Vi evner nogle gode paralleller i skolen nu. En blanding af den nutidige skole og noget fra den gamle, er godt. Det er måske derfor jeg er radikal, fortsætter Henning Jørgensen med et glimt i øjet og et grin bag mundbindet.

Der har de senere år i folkeskolen været meget med at måle og veje, og det skræmmer de nyuddannede lærere. Men jeg synes det er vendt, og blevet noget bedre.

- Vi har gode oplevelser, og der skal ikke kun være fokus på det faglige. Det er vigtigt, at vi fortsætter med en kombination af teoretiske og kreative fag som for eksempel sløjd, forklarer den glade lærer.

Plads til mangfoldighed I bogen fortæller Henning om en elev fra 1. klasse, der rakte hånden op og fortalte, at han ikke behøvede at gå i skole. Det mente han ikke var nødvendigt, fordi han skulle være murer ligesom sin far og farfar. Men Henning og eleven blev dog enige om, at han skulle tage en prøveperiode på et par år. I slutningen af fjerde klasse sagde eleven, nu skal vi da endelig til at lære noget. Det var fordi klassen skulle begynde på sløjd.

- Mangfoldighed er vigtig i skolerne, og det er ikke fordi jeg har noget imod privatskoler, men en blanding af direktører og arbejdere er værdifuldt. Det giver et godt samarbejde ude i samfundet, siger Henning Jørgensen.

Guiden til at blive en Glad Lærer er på 80 sider, og den rummer oplevelser fra den virkelige verden med opdigtede navne og fiktion. Ifølge forfatteren vil den også være interessant læsning for forældre og politikere.