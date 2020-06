13 medarbejdere i Næstved bliver fyret når Lærdansk lukker ned. Foto: Robert Andersen

Lærdansk lukker: 13 bliver fyret

Næstved - 12. juni 2020 kl. 22:37 Af Robert Andersen

Der er for få flygtninge og andre,der ønsker at blive undervist i dansk på et af Lærdansks mange sprog- og integrationscentre rundt om i landet.

Det fortæller forretningsfører Gerhard Korbo til Sjællandske.

- Vi har valgt at trække os, siger han.

Lærdansk har taget konsekvensen og lukker 11 centre rundt om i de større danske byer - 200 medarbejdere bliver fyret. Det gælder også Næstved, hvor 13 medarbejdere bliver fyret.

Det drejer sig om ti lærere og vejledere, en sekretær, en leder og en it-medarbejder.

Gerhard Korbo håber, at i hvert fald nogle af hans nuværende kolleger får mulighed for at fortsætte hos den næste, som skal drive sprog- og integrationscenteret - det kan blive Næstved Kommune.

Brugerbetaling

Gerhard Korbo fortæller, at det er forretningsudvalget, der har truffet beslutningen om at stoppe sprogundervisningen, men kan man forhandle sig frem til en ordning med Næstved Kommune vil han ikke afvise at de kan fortsætte længere end til 31. december i år.

- Jeg kan ikke sige mere om det. Vi har et møde med kommunen i næste uge, og jeg vil ikke forhandle gennem Sjællandske, siger han.

Siden Lærdansk overtog undervisningen fra Næstved Sprog- og Integrationscenter i januar 2018 er antallet af henviste kursíster (flygtninge. red.) blevet halveret, og da der samtidig blev indført brugerbetaling styrtdykkede antallet af kursister.

Ny lov

Det koster 12.000 kroner at gennemføre et danskkursus, og Gerhard Korbo fortæller, at der er der mange studerende og håndværkere, der ikke vil betale.

Han forventer heller ikke, at der vender så mange studerende tilbage efter sommerferie på grund af frygten for at blive smittet med Covid 19, så alt i alt ser han ikke nogen mulighed for at drive forretningen videre på en rentabel måde.

Loven om egen betaling bliver ophævet om kort tid, men det er for sent, mener han.

- Vi håbede på et godt efterår, men det gør vi ikke længere, siger han.

Lærdansk driver også et center i Ringsted, hvor man vil undlade at byde på den næste kontrakt.