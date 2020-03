På Næstved Bibliotek er det primært mænd, der vender plader i lytteklubben, mens det er kvinder, der tager teten ved alle andre arrangementer på biblioteket. Foto: Næstved Bibliotek

LP-plader får mænd op af stolen og videre på biblioteket

Næstved - 10. marts 2020

Næstved Bibliotek tilbyder en bred vifte af tilbud, når det kommer til arrangementer, men det kan være svært at lokke mænd til at deltage i dem. Det gælder dog ikke bibliotekets LP-lytteklub, der består af en gruppe musikinteresserede, som mødes for at lægge deres gamle plader på pladeafspilleren og tale om dem.

- Det er lidt sjovt, at det mest er kvinder, der bliver tiltrukket af de aktiviteter, vi har på Næstved Bibliotek, for i denne klub er jeg den eneste kvinde, fortæller Vibeke Sølling, som er bibliotekar og en af initiativtagerne til klubben, der blev startet i efteråret 2017.

Det handler om interesse I LP-lytteklubben handler det om at dele interessen for musik og LP-plader i fællesskab.

- For det skaber noget helt specielt at sidde og tale om musikken og de oplevelser, der knytter sig til den. Og det inspirerer til at lytte til musik, som man ikke plejer at høre. Derved får man nogle aha-oplevelser, fortæller Vibeke Sølling.

En af de mænd, der kommer i klubben, er Martin Bo Petersen, og han har været med fra begyndelsen.

- I LP-lytteklubben møder jeg nogle gode venner, hvor vi snakker en masse om plader, og vi udveksler nogle gode historier og sjove anekdoter. Jeg synes, at det er sjovt at høre andre om, hvad de synes om de plader, jeg har med. Derfor begyndte jeg i klubben, fortæller Martin Bo Petersen, der er pensionist og mener, at musik er med til at holde hovedet oppe på en grå dag.

Følelsesformidler Ifølge Peter Vuust, der er jazzmusiker og hjerneforsker ved Center for Music in the Brain under Institut for Klinisk Medicin på Aarhus Universitet, så kan musik noget helt særligt modsat sproget.

- Musik kan formidle følelser, da den er en form for følelsesmæssigt kommunikationsmiddel, hvor vi kan kommunikere noget, der er mere abstrakt, end vi kan med ord, siger Peter Vuust, der forklarer, at musik kan gøre det lettere for folk at tale med hinanden om følelser.

- Det, som er smart ved musik, det er, at musikken er en form for sikker grund at tale om følelser på, da musik først og fremmest formidler følelser. At tale om musik kan lede os ind på følelser, som man måske ikke ville være kommet ind på, hvis ikke man have så neutralt et emne som musikken at tage udgangspunkt i, siger Peter Vuust.

Hvis nogen har lyst til at være med på en lytter, mødes LP-lytteklubben tirsdag den 10. marts klokken 19.