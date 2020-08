LIGE NU: Retten er evakueret efter bombetrussel

Samtlige medarbejdere ved retten i Næstved er blevet bedt om at forlade bygningen efter at der tidligt i morges indløb en bombetrussel mod retten.

Bombetruslen har også suspenderet dagens retsmøder. En mand, der skulle have sat sig på anklagebænken her til formiddag oplyser at han fik besked på omgående at forlade bygningen igen.