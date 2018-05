LA har fået ny formand

- Med udsigt til stigning i skatterne alt imens skolerne har elendig økonomi, og sammenhængskraften i kommunen svækkes med dårligere tilgang til transport, giver det grund til bekymring for udviklingen af Næstved Kommune. Vi skal arbejde på, at Næstved Kommune bliver en attraktiv kommune, der kan tiltrække gode familier, som kan være med til at skabe et godt fundament for Næstveds fremtid, siger Jacob Jensen, der meget gerne byder nye liberale medlemmer velkommen i kampen for at få et blåt byråd.