Kyssende ægtemand vil spille Romeo - konen er Julie

Men nu er det slut. Det er dog ikke jalousien, men coronaen, der sætter en stopper for de tos udskejelser på scenen. Det kan ikke lade sig gøre at spille Romeo og Julie uden at komme endog meget tæt på hinanden, hvilket teaterdirektør på Aveny T på Frederiksberg Jon Steffensen da også har måttet erkende. Af samme årsag spilles Romeo og Julie ikke på Aveny T for tiden.