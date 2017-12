Kvislekorets årlige julekoncert

Korets julekoncerter har traditionelt været et tilløbsstykke og ser ud til at være blevet en juletradition for mange af de trofaste tilhørere.

Koret vil i lighed med tidligere år diske op med en perlerække af smukke julemelodier og sange arrangeret for firestemmigt kor, der nok skal få julestemningen frem i selv de mest forhærdede sjæle. For eksempel »Santa Claus is coming to town«, »Christmas lullabye« og solistoptræden med et uddrag fra Händels »Messias« ved kirkesanger Gitte Toftegaard kan være stærkt vanedannende. Så velkommen til julens første og måske en af de største oplevelser i Fyrendal Kirke søndag den 10. december kl. 16.