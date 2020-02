Sagen var oprindelig berammet i efteråret, hvor der var lagt op til, at spejderlederen ville tilstå. Hun kom på andre tanker i sidste øjeblik, og derfor blev den afviklet som en domsmandssag ved Retten i Næstved tirsdag eftermiddag

Send til din ven. X Artiklen: Kvindelig spejderleder dømt for at kysse med 14-årig dreng Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kvindelig spejderleder dømt for at kysse med 14-årig dreng

Næstved - 12. februar 2020 kl. 04:49 Af Esben Thoby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Retten i Næstved fandt tirsdag en 42-årig kvinde skyldig i blufærdighedskrænkelse af en på gerningstidspunktet 14-årig dreng. Det koster en straf på 14 dages betinget fængsel.

Kvinden var spejderleder og havde i starten af juli en flok børn med på spejderlejr i den nordlige del af Næstved Kommune. Flere af børnene skulle forsøge at holde sig vågne i 24 timer, hvilket ville udløse et særligt spejdermærke. Derfor var mange af spejderne samlet rundt om et bål i nattetimerne, hvor de for at holde varmen sad tæt sammen.

Den 42-årige sad ved siden af drengen, som hun begyndte at kysse på munden. Ifølge drengen kyssede hun ham også på halsen, og der var tale om både almindelige kys og tungekys. Kysseriet foregik med jævne mellemrum i over en time. Den 14-årige havde undervejs kysset igen, og det hele var for ham nyt og lidt spændende - men efterfølgende var han kommet frem til, at det ikke havde været rart.

Spejderlederen nægtede sig skyldig og afviste, at der havde været tale om tungekys. Hun indrømmede dog at have kysset drengen på munden, men der havde overhovedet ikke været seksuelle motiver, hævdede hun. For hende var det almindeligt at kramme og kysse spejderne i panden og på kinden, men denne gang var hun gået for langt, lød det.

Den tiltalte var meget følelsesmæssigt påvirket, da hun afgav forklaring, og hun græd under hele sin forsvarers procedure, inden hun til sidst brød helt sammen, da dommer Anders Martin Jensen og de to domsmænd trak sig tilbage for at votere. Hun har udbedt sig 14 dages betænkningstid i forhold til en eventuel anke af den betingede straf samt de 8000 kroner, hun blev dømt til at betale i erstatning.

relaterede artikler