Artiklen: Kvinde sigtet for at optage lyd i retten: Man skal ikke ydmyges eller hænges ud

Kvinde sigtet for at optage lyd i retten: Man skal ikke ydmyges eller hænges ud

Grunden var, at den 39-årig havde optaget lyd på sin telefon inde fra et retslokale, og det må man ikke. Kvinden var til stede i retten i forbindelse med en sag om forsøg på manddrab i Nyrup ved Sorø. Telefonen blev beslaglagt og skal nu undersøges af politiets teknikere.

- Du er sigtet for at overtræde retsplejelovens §32, stykke et, lød meldingen.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her