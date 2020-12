Kvinde dømt for ulykke med motorcyklist: Derfor skete det

Episoden skete lidt over klokken 13 og medførte flere skader for motorcyklisten, der pådrog sig fire brud på ryggen og to brud på fodrodsknoglen. Hun var indlagt en uge på hospitalet efterfølgende og blev udskrevet til familien, da hun stadig ikke kunne klare sig selv på det tidspunkt.

Næsten halvandet år efter sammenstødet døjer kvinden stadig med følgerne af sammenstødet, og det er endnu for tidligt at sige, om hun får varige mén eller ej.

Dagbøder og frakendelse

Den 50-årige nægtede selv at have gjort noget galt, da sagen blev behandlet ved Retten i Næstved. Men et vidne overværede episoden og kunne konstatere, at den ubetingede vigepligt ikke var blevet overholdt.