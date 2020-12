Kvinde anmelder grov voldtægt i lejlighed

Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi blev søndag den 29. november kontaktet af en kvinde, som fortalte, at hun tidligere på ugen havde været udsat for en grov voldtægt.

Kvinden havde været på besøg i en lejlighed i Næstved, hvor hun angiveligt var blevet voldtaget af lejlighedens 50-årige mandlige beboer.

Det skriver Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi i en pressemeddelelse.

I går eftermiddags 1. december blev den 50-årig mand anholdt og sigtet for voldtægt. Han blev også sigtet for at være i besiddelse af et kvantum amfetamin, der blev fundet ved ransagningen af lejligheden.

Den 50-årige nægter sig skyldig i voldtægt, og fremstilles i grundlovsforhør i Retten i Næstved senere i dag.

Politiet har ikke yderligere kommentarer til sagen på nuværende tidspunkt.