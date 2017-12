Kvinde alvorligt kvæstet efter frontalt sammenstød

I personbilen sad et ægtepar på begge 81 år, og her er kvinden kommet til skade med indre kvæstelser og brud på benet.

- Det ser ud til, at personbilen af uransagelige årsager er kommet over i modsatte vejbane, hvor den støder frontalt sammen med varebilen. Vi har ikke kunnet afhøre ægteparret endnu, siger Ove Christophersen og fortæller, at politiet ikke har mistanke om, at alkohol skulle have været årsag til ulykken.