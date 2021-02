Se billedserie Gl. Ridehus på Grønnegades Kaserne åbner porten for borgere der ønsker en kviktest for Covid-19. Fotos: Rikke Bondesen

Kviktest flyttet helt ind i det gamle centrum

Næstved - 16. februar 2021 kl. 22:07 Af Rikke Bondesen Kontakt redaktionen

Fra kvikteststedet åbnede mandag kl. 8 i Gl. Ridehus på Grønnegades Kaserne, kom folk i en lind strøm.

- Der har allerede været et sted mellem 50 og 100 borgere, fortæller poder Cecilie Eismark ved halv tolv tiden.

Hun sidder og registrerer alle der skal have lavet en kviktest med vatpind igennem næsen. Cecilie Eismark er selv en rutineret poder, som tidligere arbejdede på Falcks kviktestcenter i Slagelse nu er hun i Næstved.

Falck er tilbage I sidste uge blev Falck bedt om at forberede sig på at teste igen, efter at SOS International blev fyret, fordi de ikke kunne leve op til blandt andet hygiejnekravene.

Falck kunne derfor genansætte mange af de podere, der var ansat da Falck udførte kviktest for Region Sjælland frem til 1. februar.

En af dem der er tilbage hos Falck er Christina Cederlund, som har genoptaget jobbet som teamleder på testcentret på Grønnegades Kaserne.

Ved siden af er hun deltids hjælpelærer på Ellebækskolen. Her skal hun også stå for at teste de lærere og pædagoger som ønsker det på selve arbejdspladsen.

- Åbningen på Grønnegades Kaserne er gået fint. Mange af poderne kender arbejdet og rutinerne, og så er det dejligt at kviktest centret er rykket ind til centrum i stedet for at ligge på Nygårdsvej, siger Christina Cederlund.

Hun håber, det vil få flere til at blive testet.

Cecilie Eismark er rutineret poder hos Falck. Foto: Rikke Bondesen

