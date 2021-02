Nogle parkeringspladser til biler og cykler måtte lade livet, da gravemaskinen fjernede asfalten. Fotos: Per Witt

Artiklen: Kvægtorvet under forvandling

Kvægtorvet under forvandling

Af Per Witt

Fra bildomineret byrum til rum for byliv. Det er visionen for det byrumsprojekt, der er igangsat på skråningen og vejbanen mellem Grønnegades Kaserne og Kvickly nærmest under gangbroen mellem kasernen og biblioteket.