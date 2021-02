Gravemaskinerne er rykket ind på Kvægtorvet. I første omgang skal entreprenørerne sikre sig, at skrænten under Café Grønnegade og Teatersalen ikke skrider ud. Foto: Rikke Bondesen

Kvægtorvet under forvandling: Bliver til en helt ny plads

I første omgang skal entreprenørerne sikre sig, at skrænten under Café Grønnegade og Teatersalen ikke skrider ud. Der er i forvejen en spuns, der holder på gruset i åsen, men den skal forstærkes.

- Vi har åbnet åsen for at se på forholdene, og skal vi sikre bygningerne ovenpå ved at presse noget fundering ind under dem. Det skal på plads, inden vi skal i gang med trappen, fortæller Thore Rytter Klitgaard, der er arkitekt og chefkonsulent i Center for Plan og Miljø i Næstved Kommune.