Skråningen er ved at være ryddet. Det er på dette område, der etableres en stor trappe, som også bliver til at sidde på og nyde en sandwich - og måske se en forestilling nede på det nye torv mellem trappen og Kvicky. Fotos: Jan Jensen

Kvægtorvet er under forvandling

Realdania støtter et projekt til godt 10 millioner kroner, der skal invitere til, at flere bruger og opholder sig på området, der støder op til Grønnegades Kaserne.

Der er allerede en bro til at føre folket fra Biblioteket til Grønnegades Kaserne Kulturcenter, som i øjeblikket er hårdt ramt af pandemiens begrænsninger.

Trappe til show

Nu er der kommet skred i arbejdet, der blandt andet består i at fjerne den grønne stribe på skrænten, og i stedet etablere en kæmpe trappe. Den ny jordnære forbindelse til foden af Åsen, bliver en trappe. Men den bliver også et sted, hvor man kan sidde og nyde en sandwich eller måske mødes til kultursuppe eller et andet teatershow.