Se billedserie Kurt Levorsen har været organist i Aalborg og København, før han kom til Sct. Mortens Kirke. Efter sammenlagt 41 år som organist, hvoraf de 28 har været i Næstved, takker han nu af for at gå på pension. Fotos: Kristina Herlev Wulff

Kurt spiller søndag sin karrieres svanesang

Næstved - 30. august 2021 kl. 15:57 Af Kristina Herlev Wulff Kontakt redaktionen

- Det bliver et stort savn.

Formanden for menighedsrådet i Sct. Mortens Kirke lægger ikke skjul på, at det er et tab for kirken og kirkegængerne, at de nu mister deres organist gennem 28 år.

- Det er svært at miste en superdygtig organist, som har givet kirkegængere så mange fantastisk kulturelle oplevelser. For det er jo det, det er, påpeger menighedsrådsformand Gitte Carlsberg.

Men Kurt Levorsen har truffet sin beslutning.

Efter 28 år på den lyse træbænk foran kirkeorglet lakker karrieren nu mod enden.

- Det har da heller ikke været nogen nem beslutning at tage. For jeg kunne da godt have fortsat i nogle år endnu. Men jeg syntes af forskellige grunde, at det var naturligt at stoppe nu. Så nu prøver jeg det, siger Kurt Levorsen.

Dejligt og praktisk Allerede som lille fyldte musik ganske meget for den afgående organist.

Han spillede klaver, da han var bare en seks-syv år, og det blev hurtigt skiftet ud med et orgel.

Allerede som 16-årig blev han optaget på musikkonservatoriet, og straks efter dimissionen i 1980 fik han et job som organist i Aalborg.

Fem år senere blev han ansat ved Københavns domkirke som anden-organist, og for 28 år siden fik han så endelig hyre ved Sct. Mortens Kirke som både organist og korleder.

- Det har været dejligt. Jeg har været meget glad for det. Det er jo et fantastisk kirkerum, siger han og slår ud mod altergangen med sin venstre hånd.

- Vi har et meget dygtigt kirkekor, som jeg er meget stolt over, tilføjer han.

Og praktisk har det også været. Hans hustru er nemlig organist i Præstø.

- På den måde har vi været meget heldige, at vi har fået to gode stillinger så tæt på hinanden. Og vi har en datter, som er faldet godt til i Næstved, fortæller han.

I 28 år har Sct. Mortens Kirke været Kurt Levorsens faste arbejdsplads.

Et eventyrligt kor Men fra på søndag er det slut. Selv om Kurt Levorsen reelt stopper 1. oktober, har han noget ferie, der lige skal afholdes. Så skal du nå at høre ham spille kirken op, så skal du i kirke på søndag.

Og vi skulle hilse at sige fra formanden for menighedsrådet, at det vil være en god måde at bruge sin søndag.

- Jeg har jo bare sat så kæmpestor pris på det musik, jeg har fået. Det har været så fantastisk, siger Gitte Carlsberg, og tilføjer:

- Jeg har en lille joke med ham: jeg siger altid tak for god underholdning, siger hun fornøjet.

- Det er så fantastisk at høre det spil. Og hans kor er eventyrligt, fortæller Gitte Carlsberg.

På søndag vil Kurt Levorsen betjene orglet i Sct. Mortens Kirke for sidste gang

Et stort savn For den nu kommende pensionist vil hverdagen ændre sig. Men faktisk ikke helt så meget, som man skulle tro.

- Jeg vil sandsynligvis komme til at lave mange af de samme ting. Jeg vil da blive ved med at spille. Det er da helt sikkert, siger han.

Men der kommer til at være et stort savn i hverdagen.

- Jeg vil komme til at savne koristerne frygteligt meget. Helt sikkert. Jeg har altid haft det rigtig, rigtig godt med koret og de korister, der har været ansat gennem tiderne. Og jeg vil komme til at savne alle mine kolleger i kirken, siger Kurt Levorsen.

-Skal du til at sove længe om søndagen så?

- Nej, ikke nødvendigvis. Jeg har egentlig aldrig været særligt god til at sove længe, indrømmer Kurt Levorsen.