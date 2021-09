Se billedserie Kunstneren Gudrun Hasle står i spidsen for en række workshops, hvor ordblinde laver tryk på bannere med deres egne sætninger om ordblindhed. Fotos: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Kunstworkshops sætter fokus på ordblindhed

Næstved - 28. september 2021 kl. 16:08 Af Rikke Bondesen Kontakt redaktionen

Vores Ord er overskriften på en række workshops med kunstneren Gudrun Hasle, som inviterer ordblinde i alle aldre til at lave kunstværker ud af der egne sætninger. Intiativet til at gøre ordblindeugen anderledes i år kommer fra forskellige grupper med tilknytning til Næstved Kommune.

Gudrun Hasle er uddannet kunstner og selv ordblind. Hun har selv kæmpet en kamp i sin skoletid, hvor lærerne ikke kunne forstå at hun, som var kvik og veltalende, havde svært ved at læse og skrive. Man overvejede slet ikke, om hun kunne være ordblind, hvilket gjorde hendes liv svært gennem mange år. Først efter at have gennemlevet svære psykiske problemer fandt hun sin plads i kunsten.

Ordblindhed som kunst Det var egentlig et tilfælde Gudrun Hasle opdagede, at hendes ordblindhed kunne bruges i en kunstnerisk sammenhæng. Hun opdagede, at når man mødes af en tekst med stavefejl, skrevet på den måde, som en ordblind hører og ser for sig, tvinges man til at stoppe op og bruge tid på teksten. Eller på kunstværket i Gudruns tilfælde.

Normalt vil de fleste afkode kunst og billeder på et splitsekund, men i mødet med Gudrun Hasles værker sætter ordblindheden en barriere op for forståelsen. Tiden sættes for en stund i stå, beskueren må sætte tempoet ned og gå ind i Gudruns verden. På den måde bliver ordblindheden en slags kunstnerisk kraft.

Ordblindhed som kunst I løbet af Ordblindeugen i næste uge holder Gudrun Hasle kunstneriske workshops for ordblinde i alle aldre og andre interesserede. Hun ønsker ikke at udelukke nogen.

- Mit projekt er, at prøve at gøre verden mere rummelig. Mange ordblinde føler sig ekskluderet og derfor er min mission at inkludere, siger Gudrun Hasle.

Projektet lanceres også som en pop up workshop til Kulturnatten på Næstved Bibliotek fredag den 1 oktober fra kl. 16-20.

I workshoppen skal deltagerne skrive sætninger, der handler om ordblindhed og sprog. Bogstaver og ord skæres ud i kartofler, og de ordblindes sætninger skal laves med kartoffeltryk på hvide bannere.

Flere workshops Tilsvarende workshops bliver afholdt på Billedskolen på Rønnebæksholm søndag den 3. oktober fra 13 til 15 og på Næstved Bibliotek torsdag den 7.oktober fra 16 til 18. Tilmelding til workshopperne er nødvendig, men det er gratis at være med, og man må gerne tage en ven, forældre eller bedsteforældre med.

- Heldigvis er det blevet nemmere at være ordblind, end der var tidligere, men der er stadig en junta som kommer efter os der staver eller udtaler ordene anderledes. Det får stadig mange til at føle sig udelukket, fortæller Gudrun Hasle

Forløbet med workshops i Ordblindeugen sluttes af med et kollektivt optog i Næstved fredag den 8. oktober klokken 16, hvor alle kan deltage i et optog gennem byen med bannere påtrykt de sætninger, som er lavet på ordblindeworkshopperne. Optoget starter uden for Næstved Bibliotek ved den nye plads Dråben. De mest sigende tekster vil efterfølgende blive udstillet permanent på Næstved Bibliotek.

Kunstprojektet Vores Ord er blevet til i et partnerskab mellem Rønnebæksholm, Næstved Bibliotek og Borgerservice, Billedskolen Storstrøm, Næstved Kommunes Kunstudvalg og med støtte fra Næstved Kommune.

