Kunstudstilling i Birkebjergkirken med nærvær som tema

Overskrifterne har i det meste af dette år hovedsageligt handlet om at holde afstand for at begrænse coronasmitten. I Birkebjergkirkens kunstudstilling i efteråret er temaet derimod »nærvær«, og billederne er malet af Hanne Lebæk Jakobsen, som til dagligt arbejder som skolepædagog.