Kunstner udstiller psykologisk fænomen

Galleri NU er klar med en ny udstilling af kunstneren Camilla Rasborg, som viser malerier og installation, der beskæftiger sig med et fascinerende psykologisk fænomen - pareidolia. Det betyder, at man opfatter og knytter betydning til figurer, der egentlig er helt tilfældige - som for eksempel, når man kigger op i skyerne og ser ansigter og dyr. Udstillingen hedder Phantasie Phoster.

Mennesker har en grundlæggende trang til at skabe mønstre og figurer ud af tilfældighedernes kaos; hvad end det drejer sig om konspirationsteorier, der skabes ud af usammenhængende begivenheder, den paranoide, der ser andres blikke allevegne, eller blot den uskyldige leg med former og farver, der bliver til figurer. Det er det væsentlige og universelle emne, Camilla Rasborg beskæftiger sig med.

Camilla Rasborgs interesse for pareidolia ligger i tråd med en interesse for genstande, som generelt er »ubetydelige og ingenting«:

- Netop dét, at det er ingenting for andre, har mistet sin værdi og er kastet af verden, gør det vedkommende for mig. Materialet har spor af levet liv, af tid og forgængelighed. Disse forhåndenværende materialer har et legende potentiale, måske afstedkommet af den frihed det er at beskæftige sig med noget uden værdi for andre, siger hun.