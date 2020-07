Kunstner med mange spørgsmål

Et af temaerne på udstillingen vil være, hvorfor kunsten ikke får mere plads i et rigt og frit samfund som det danske, skriver Francis Bowie i en pressemeddelelse. Hvorfor er der ikke forståelse for, at kunsten er en vigtig del, hvis ikke den vigtigste, i opbygningen og vedligeholdelsen af et frit samfund? Hvorfor virker det, som om at vi insisterer på at ville være fattige, når det kommer til kunsten?