Kunstner donerer glade malerier til corona-triste

Det er så populært at sige det med blomster i de her tider.

- Jeg er selv i risikogruppen og ved, hvor svær hverdagen kan være og så tænkte jeg, at hvis jeg kan sprede glæde hos andre, så bliver jeg selv et gladere menneske, siger den 79-årige kunstmaler, der lider af en sjælden nervesygdom, der gør det svært for ham at tale.