Se billedserie Majid Hoseini har sin helt egen stil, som blandt andet går ud på at male med kuglepen på avissider ? som her på artiklen om ham selv i Sjællandske fra 2019. Han har tidligere udstillet cirka 60 forskellige steder, første gang i Japan i hans ungdom. Fotos: Næstved Kunstforening

Send til din ven. X Artiklen: Kunstforeningen er tilbage med guldmedaljevinder Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kunstforeningen er tilbage med guldmedaljevinder

Næstved - 16. maj 2021 kl. 15:44 Af Esben Thoby Kontakt redaktionen

Efter en ufrivillig coronapause er Næstved Kunstforening atter klar til at slå dørene op. Det sker med en udstilling med to lokale kunstnere, som åbnes af byrådets Helge Adam Møller (K) lørdag den 22. maj klokken 13.

Læs også: Cirkus Baldoni er på landevejen igen

Den ene kunstner hedder Majid Hoseini og kommer fra Iran. Han har boet i Danmark siden 2011, men interessen for kunst har han med fra hjemlandet.

- Mine billeder gengiver blandt andet indtryk fra min oplevelse af krigen i Iran. I min kunst har jeg min egen stil - kuglepen på avissider og lærred - og jeg maler også i forskellige genrer og teknikker. Jeg laver socialrealistiske billeder og fik for dette en guldmedalje i marts måned fra The Organization for World Peace (OWP), fortæller han og fortsætter: Artiklen fortsætter under billedet.

Et eksempel på et værk fra Næstved-kunstner Vagn Johansen.

- Jeg er født i et land med mange bekymringer og sociale modsætninger. Igennem maleriet udtrykker jeg mine følelser omkring alt det, som jeg har oplevet. I min måde at male på vil jeg synliggøre menneskers rutinemæssige og indvendige tanker. Jeg ønsker, at min kunst fortæller, at selvom mennesker ikke ligner hinanden, kan der i relationer på tværs af geografiske og kulturelle grænser skabes en smuk overensstemmelse og samhørighed i den her verden.

Fedtsten fra Grønland Også Vagn Johansens værker kan opleves på udstillingen. Han har tidligere har deltaget i Åbent Atelier og på flere af kunstforeningens amatørudstillinger. Vagn Johansen har atelier på første sal i sin egen bolig på Gustav Wieds Vej, hvor han udstiller i haven.

- Jeg har gennemgået et syvmåneders kursus på en dekorationsfagskole i København, jeg begyndte at male og afprøvede senere vævning. Jeg har arbejdet to vintre på Grafisk Værksted i Næstved, arbejdet med bronzestøbning fem vintre hos en kunstner på Maglemølle papirfabrik og taget et weekendkursus i stenhuggeri, fortæller han om sig selv.

- Senere havde jeg et højskoleophold i Løgumkloster med en uges undervisning i stenhuggeri af en billedhugger. Jeg har nu arbejdet med sten i cirka 18-20 år. Lige for tiden arbejder jeg med bornholmsk granit og fedtsten fra Grønland, tilføjer Vagn Johansen.

Udstillingen kan opleves torsdag til søndag fra klokken 12 til 17 frem til 20. juni. Det koster 25 kroner for ikke-medlemmer af kunstforeningen at komme ind.

:- Med min egen måde at male på skaber jeg noget unikt og overdrevet. Det er begyndelsen til en ny strømning, hvor en kunstner former sin samtidskunst, siger Majid Hoseini, der er medlem af Næstved Kunstforening og kunstforeningen KuBa i Næstved.

relaterede artikler

Børnekulturfestivalen rykker ud - i mere end én forstand 16. maj 2021 kl. 04:43

Nedbrud gav lang kø ved testcenter 15. maj 2021 kl. 14:23

Sommerhuspriser går amok: De sidder på guldet i vandkanten 15. maj 2021 kl. 04:43