Kunstforeningen er klar til genåbning efter coronapause

Næstved - 27. august 2020 kl. 20:30 Af Esben Thoby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Efter en længere coronapause er Næstved Kunstforening på Sct. Peders Kirkeplads til at genåbne. Det sker lørdag den 29. august mellem klokken 13 og 16, hvor der er fernisering på en udstilling af den vestjyske kunstner Inge Kjær. Kultur- og demokratiudvalgets Per Sørensen (S) står for åbningen.

Udstillingen vil i hovedsagen rumme værker fra Inge Kjærs arbejde de seneste år i form af malerier, tegninger og krukker støbt i aske. Desuden udstilles enkelte værker tilbage fra 2009 til 2011, hvor hun i en periode udelukkende arbejdede med aske.

- Min dybest liggende interesse igennem alle de år, jeg har arbejdet med billeder, har været en optagethed af liv og vækst på et helt tidligt og grundlæggende niveau. Der er for mig at se en direkte forbindelse mellem mit arbejde nu og de billeder og skulpturer, jeg i 2009 til 2011 lavede udelukkende af aske, som jeg selv fremstillede ved at brænde forskelligt organisk materiale, og med de farvetoner, jeg på den måde kunne frembringe. Dengang var jeg optaget af destruktionen og det at nedbryde til grundbestanddele, til den rene, nærmest mineralske natur fra jordens tilblivelse. De billeder, jeg malede, henviste alle til stærke naturkræfter i deres rå, oprindelige former, også de destruktive, fortæller Inge Kjær og fortsætter:

- Det, der optog mig, var ikke destruktionen i sig selv, men det forhold, at undergang og nyt livs opståen var en evigt vedvarende proces siden verdens tilblivelse. Asken og det at brænde forskellige materialer ned til grunden spiller stadig en afgørende rolle i mit arbejde, men asken står ikke alene, den ledsages nu af farvepigment. Mine billeder på denne udstilling handler om vækst og vækstformer på et helt basalt, stofligt plan.

Udstillingen kan opleves torsdag til søndag i tidsrummet 12 til 17 frem til 27. september. Ikke-medlemmer betaler 25 kroner.

