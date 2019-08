- Vi synes, at en gammel kunstforening skal have lov at eksistere på gode vilkår, og vi er en af landets ældste, siger formand for Næstved Kunstforening Lis Hansen. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Kunstforening vil ikke flytte

Næstved - 31. august 2019 kl. 13:38 Af Esben Thoby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Vores holdning er, at vi ikke er interesserede i at flytte.

Formand for Næstved Kunstforening Lis Hansen er klar i mælet oven på gårsdagens historie i Sjællandske. Her blev beskrevet tre mulige scenarier for ny anvendelse af Boderne og Kirkepladsens Skole, hvoraf det ene forslag går på at etablere både et street food-marked, studiecafé, kafferisteri og bageri samt en spritny terrasse i grundplan, som skal være den nye indgang. Det indebærer, at kunstforeningen må flytte fra dens nuværende lokaler i den gamle gymnastiksal.

- Vi har ikke lyst til at rykke et andet sted hen, medmindre det er lige så godt. Og det bliver svært. Vi er ikke interesserede i at bo i udkanten af byen, for det er vigtigt at være nogenlunde centralt placeret og nemt at komme til, siger Lis Hansen og fortsætter:

- Samtidig kan vi jo ikke bare sige, at vi gerne vil være der og der. Foreningen har ikke råd til at købe eller leje selv, så vi er afhængige af kommunen.

Et af forslagene går på at gøre Boderne til et »Byens Hus«, hvor både city-, turist- og erhvervsforeningen samt udstillende kunstnersammenslutninger som KuBA skal samles under ét tag. Næstved Kunstforening kan ikke se sig selv som en del af det projekt.

- Helt principielt kan vi ikke gå ind i et fællesskab med andre. Det er ikke for at udsætte noget på KuBA, men vores udstillinger skal være forsikrede, fordi det er lånte værker. Så vi er nødt til at kunne aflåse, lyder det fra Lis Hansen.

Kultur- og Demokratiudvalget orienteres om forslagene mandag, men der træffes ingen beslutning på udvalgsmødet.