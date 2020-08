Artiklen: Kunst i haverne lige uden for byen

I den kommende weekend - den 22. og 23. august - kan der ses malerier, skulpturer og stentøjsarbejder i Hanne Langebæk og Knud Knudsens haver. Hanne Langebæk maler dejlige abstrakte, fantasilandskaber, og Knud Knudsen skaber livfulde og organiske skulpturer. Haverne findes på Slagelsevej 205, lige uden for Næstved.

Anette Strømsholt, som er kendt for sit rigtig gode håndværk, når hun laver kopper, skåle og andre brugsting viser også ting frem. Hun laver også nogle flotte og finurlige krukker, som gemmer sig alle steder i hendes have på Herlufsholm Allé 12. Her vil der også være billeder af Marie Færch, der mest maler naturlige billeder - gerne med valmuer og hyggelige åer. Der er åbent i haverne begge dage fra klokken 11 til 17.