Kundetæller og sikker julestemning i storcenter

Selvom coronaen stadig har fat i landet, så afholder det ikke Næstved Storcenter fra at hjælp det handlende folk i julestemning.

De har nemlig skruet op for hyggen med pynt og lys og for en masse juleaktiviteter - selvfølgelig i coronasikre rammer.

Dermed lover de, at julen bliver lige så magisk, som den plejer.

Allerede fra slutningen af denne weekend kan man tage sin familie med på opdagelse på Kurts Torv, der er blevet forvandlet til et juletorv.

Her er nisserne flyttet ind, julemandens store kane er parkeret og står klar til årets julerejse, og så kan man selvfølgelig smage på en masse lækkerier.

Kundetællere og opsyn

Selvom julen som regel er en tid, hvor der er fyldt med mennesker, så har Næstved Storcenter taget sine forholdsregler. Udover at have udvidet åbningstiderne, så alle ikke samles i de samme timer, så er der også sørget for ekstra opsynspersonale og kundetællere ved alle indgange.