Se billedserie Jytte Fristed fra WienerConditoriet kommer ud til Kurt Nielsen med de to brunsvigere og en tebirkes og tager imod betalingen ude på gangen. Fotos: Helle Hansen

Send til din ven. X Artiklen: Kunder om lukkede butikker: Lidt kedeligt men nødvendigt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kunder om lukkede butikker: Lidt kedeligt men nødvendigt

Næstved - 24. marts 2020 kl. 22:12 Af Helle Hansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kunderne har forståelse for, at det er nødvendigt at lukke butikker for at komme coronavirusset til livs. De fleste tager situationen stille og roligt. Det er træls, men så er det heller ikke værre, så længe man kan købe dagligvarer og medicin.

- Så må jeg jo bare vente med nye støvler til efteråret, siger Lisbet Jensen, som står i kø til apoteket i Sct. Jørgens Park.

Det er straks værre, når det gælder arbejdet:

- Det er næsten lidt for spændende, siger hun, der er ansat indenfor ældreplejen og ikke kan holde flere meters afstand til de ældre.

- Jeg har ferie i denne uge men er klar til at rykke ud, hvis der pludselig mangler folk, siger hun.

Lidt kedeligt 85-årige Dagny Jensen har boet i Sct. Jørgens Park siden 1967 og plejer at komme i butikscenteret næsten dagligt.

- Det er da lidt kedeligt, at her nu er lukket. Jeg plejer at komme her og snakke lidt med dem, jeg møder i centeret, siger hun, der tager risikoen for at blive smittet med Corona stille og roligt.

- Jeg har knogleskørhed og er lidt svimmel, det er derfor jeg går med rollator. Men ellers fejler jeg ikke noget, siger hun, inden hun begiver sig ind i Fakta efter yoghurt og mælk.

Sådan er det bare 28-årige Matthias Behrendt savner at komme i træningscenteret og synes det er træls med de lukkede butikker:

- Men det er jo ikke noget, de selv har valgt, og de bliver jo nødt til det. Vi skal jo alligevel være hjemme, siger han, der har en lille datter, som sørger for at holde familien beskæftiget.

Lene Arentsen havde ikke turde gå i butikker, selv om de stadig var åbne, da hun passer psykisk syge og kommer tæt på mennesker, som næppe kan tåle at få corona.

- Det er så mærkeligt. Det er svært at forstå, at det er så slemt, siger 65-årige Susanne Jessing, som står i kø for at komme ind på apoteket.

Hun har både en mor og en mand, som er svagelige, så hun synes, det er helt fint, at Regeringen gør, hvad den kan, for at begrænse smitten. Moren er taget i sommerhus sammen med Susannes søster for at passe på sig selv.

Hun er angiveligt ikke den store selskabspapegøje og kan sagtens få tiden til at få, selv om meget nu er lukket ned.

Maden For 80-årige Kurt Nielsen er det værste, at Rugvængets Smørrebrød er lukket, hvilket ikke har noget med Coronakrisen at gøre. Det lukkede 1. marts på grund af dårlig økonomi.

- Jeg kan bedst lige god gammeldags mad og plejede at købe dagens ret der, siger Kurt Nielsen, som Sjællandske møder foran WienerConditoriet i den anden ende af butikscenteret. Her kommer en af de ansatte ud med hans to brunsvigere og en tebirkes, da han har svært ved at komme ind i forretningen i kørestolen.

Han har lige været to måneder på Filippinerne sammen med sønnen og svigerdatteren men tog hjem i tide.

- Men ellers holder jeg mig mest der hjemme, så der ikke er så stor chance for at blive smittet, siger han.

- Det er ikke så slemt endnu, men det afhænger selvfølgelig af, hvor længe det varer, siger Kurt Nielsen.