Se billedserie Formand for styregruppen Peter Haslund (tv) og leder af Herlufsholm Idrætscenter Philip Green kæmper for årets Stafet For Livet. Ny ?banevogter? er den unge cairn terrier Yatzy. Foto: Jan Jensen

Kun 500 på stadion ad gangen til Stafet For Livet

Næstved - 12. august 2021 kl. 08:37 Af Jan Jensen Kontakt redaktionen

Det er to år siden Stafet For Livet samlede over 2.000 mennesker på Herlufsholm Stadion.

Zumbainstruktør og politiinspektør Peter Haslund er ny formand for styregruppen, og lørdag 28. august er afgørende for den populære stafets fremtid.

Der skal ske noget nu... - Vi hører fra mange holdkaptajner, at de er afventende. Ovenpå en lang periode med corona vælger man at se tiden an til næste år. Men der skal ske noget nu, ellers dør stafetten, siger Peter Haslund.

Der er kun 12 hold tilmeldt, og de to hold er reelt hold, der samles eksternt. Trine Elmshøj har yoga i rolige omgivelser og Pia Knorr står for gåture.

På den måde bliver antallet af deltagere fordelt, hvilket også er med til at øge trygheden på rundstrækningen på Herlufsholm Stadion. Her bliver maksimalt 500 deltagere ad gangen.

De gule fightere bakker flot op om Stafet For Livet i Næstved. 130 har tilmeldt sig. Styregruppen konstaterer, at der er plads til mange flere hold. Forventningen er, at det vil ske i de sidste par uger op til 28. august. Arkivfoto: Jan Jensen

Målet er 100.000 kr. Coronaen har også kunne mærkes i Kræftens Bekæmpelse, som har fået øjnene op for nødvendigheden af at skabe fleksible rammer, hvis det skal lykkedes at få et fornuftigt udbytte af arrangementet.

Mens Stafet For Livet i Næstved nærmede sig en million i overskud i de gode år, er forventningerne skruet ned til 100.000 kroner i år.

Adgangsarmbånd i farver - Det håber vi meget på. Vi håber, også at mange vil komme forbi på dagen og tilmelde sig. Jeg tror, folk lige skal finde ud af, at vi er der, og at det bliver sikkert og godt. Svenstrup Efterskole kommer igen, og vi ved endnu ikke med hvor mange, siger Peter Haslund og henviser til de 500 på stadion ad gangen. - Vi laver et farvet armbånd-system, som man kender det fra før i tiden i svømmehallerne. Der bliver en farve, så vi kan holde styr på antallet. Stafetdøgnet bliver kun en dag. Der bliver ingen overnatninger, siger formanden for styregruppen.

Stafet For Livet åbner kl. 9 med særlig indmarch for i alt 130 fra Fighterne: - Vi er glade for, at de bakker os flot op, siger Peter Haslund.

Åbning helt i gult Netop kræftramte patienter har været i risikogruppen, men de kommer og er med til at gøre åbningen gul og festlig med musik og march fra De Grønnes Tambourkorps.

Ligesom i 2019 slippes brevduer løs, inden starten går for den 11. Stafet For Livet de seneste 12 år.

Pavilloner hele vejen rundt Leder af Herlufsholm Idrætscenter Philip Green er fast mand i styregruppen.

Nyt er stadion, der er bygget om til et farverigt multianlæg.

- Lige nu handler det om, at vi får folk tilbage. Budskabet er, at vi igen holder Stafet For livet, og sidste weekend i august til næste år holder vi det, som vi plejer. Der bliver stadig mulighed for at sætte pavilloner op langs banen, siger Philip Green.

Nye krav til store telte Han forklarer, at der er skrappere sikkerhedskrav til de større telte, og det giver behov for nytænkning.

Konceptet fremover er, at telte og overnatninger placeres andre steder på idrætsanlægget, mens der mest vil blive pavilloner på multibanen, hvor der ikke kan bankes pløkke i jorden.

Det' Leth løber forrest I år samles Fighterne til brunch indenfor i hallen, hvor der også bliver bankospil.

Multibanen vil delvist indgå i Stafet For Livet. Foreninger inviteres til at bruge banen til at vise kampe i basketball, håndbold og fodbold.

Det trofaste hold - Det' Leth - har tilmeldt sig med 42 deltagere. De er kendt for at løbe og gå mange penge hjem, og de er med til at skabe optimisme i styregruppen.

Synlige stafetfolk på torvet Pandemien kaster en skygge over Stafet For Livet, men der er stærke kræfter bag, som arbejder på at lave en super dag. Der skal fortsat være underholdning på stadion, ligesom formand Peter Haslund står for Zumbaen. Der kommer også en præst og holder talen, når afdøde familiemedlemmer mindes om aftenen kl. 21, hvor lysceremonien holdes.

Stafet For Livets frivillige folk stiller op på Axeltorv de næste to lørdage for at sælge lysposer til lysceremonien og sprede det gode budskab: Stafet For Livet vender tilbage i Næstved.