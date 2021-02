Se billedserie Ved tidligere lejligheder har uge sex handlet om mobning på nettet. Dette års tema handler om ligestilling og det faktum, at lige køn leger bedst. I år kan uge sex ikke gennemføres fysisk på grund af forsamlingsforbuddet, men nogle elever får dog stadigvæk gavn af tilbuddet, som tilbydes online i stedet. Foto: Sex & Samfund

Kun 50 procent af folkeskolerne deltager i uge sex

Næstved - 04. februar 2021 kl. 22:13 Af Michael Hansen Kontakt redaktionen

Hvert eneste år plejer uge seks på skolerne i Næstved Kommune at være dedikeret til uge sex, der er en kampagne, Sex & Samfund står bag. Kampagnen skal lære børnene på skolerne at tale om og sætte ord på de seksuelle eller samfundsmæssige tabuer, problematikker og forskelle, der er mellem mænd og kvinder både i skoletiden og derhjemme. Tidligere har emner som mobning på nettet og kropsidealer været på dagsordenen.

Læs også: Smarte slogans skal få skærmjunkiers forældre op af stolen

Grundet, at man kun må være maks fem mennesker sammen, bliver dette års uge sex afholdt virtuelt mandag den 8. februar. Men hjemmeundervisningen og coronaen har gjort, at skolerne i Næstved ikke deltager i lige så stor stil, som tidligere.

Brede rammer Før deltog næsten alle skole. Det gør de ikke i år, fortæller formand for Børne- og Skoleudvalget, Lars Hoppe Søe fra De Radikale.

- Det er meget fifty-fifty, om skolerne gennemfører det i år. Nogle skoler har sagt, at de vil implementere undervisningsforløbet senere som en del af den normale undervisning, mens andre helt aflyser det i år, siger han.

Fra politisk side er der ikke pålagt mødepligt til arrangementet.

- Vi går ikke ind og blander os i, om skolerne skal deltage. De har meget brede rammer i øjeblikket med hensyn til at få undervisningen gennemført så godt som muligt, forklarer Lars Hoppe Søe.

Ligestilling på banen Dette års tema handler om ligestilling og det faktum, at lige køn leger bedst. Årsagen til, at valget er faldet på køn og ligestilling beror på en undersøgelse, som Voxmeter har lavet for Sex & Samfund, hvor de har spurgt forældre til børn i grundskolen om forskellige ligestillings- og kønsspørgsmål. Et par af pointerne er, at cirka hver femte forælder ikke mener, at drenge og piger skal opdrages ens.

Samme andel har inden for det sidste år opsat regler for, hvad angår påklædning hos deres børn. Det kan være, at drenge ikke må gå i kjole, og piger ikke må have rød læbestift på, fordi det sender forkerte signaler.

I en pressemeddelelse, som Sex & Samfund har udsendt, uddyber national chef i Sex & Samfund, Lene Stavngaard, hvorfor ligestilling er så vigtigt at snakke om.

- Vi er slet ikke i mål med ligestilling, og hvis vi ikke ændrer på det, vokser vores børn op i en verden, hvor der stadig er forventninger, til hvordan en rigtig dreng og en rigtig pige er, og hvor deres køn kan være en begrænsning for, at de kan blive den, de gerne vil, siger hun.

Skulle skolerne efterfølgende have lyst til at lave et forløb for deres elever, ligger materialerne tilgængeligt online.

