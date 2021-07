Se billedserie Børnene samles på bålpladsen og synger; »Spire, spire top«. Fotos: Privat

Send til din ven. X Artiklen: Kulturprojekt i Tjørnehuset Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kulturprojekt i Tjørnehuset

Næstved - 12. juli 2021 kl. 13:16 Kontakt redaktionen

Fuglebjerg: Siden april måned har børn og medarbejdere i den integrerede institution Tjørnehuset i Fuglebjerg haft fælles kulturprojekt. De har arbejdet med Bondegårdens afgrøder og maskiner.

Læs også: Kongeetape på tværs af Danmark

I løbet af projektet har børnene bl.a. sået gulerødder, ærter og solsikker, som de på legepladsen kunne se spire, før de kom med hjem for at gro videre.

Medarbejderne i Tjørnehuset har snakket med børnene om at kornet, som landmanden sår på markerne, har vi alle glæde af senere. Og det skulle vi selvfølgelig sanse og smage i form af havregrød og fladbrød, begge tilberedt på bål. I løbet af projektet fik børnene også lov at ryste fløde i syltetøjsglas, som blev til smør, der kunne spises på brødet. Det var en sjov oplevelse for børnene at se forandringen.

Et fælles holdepunkt i projektet har været, at børn og voksne tirsdag og torsdag formiddag samledes ved bålpladsen, for at synge sammen. I år var hittet sangen: »Spire, spire top«, som alle børn, både i vuggestuen og børnehaven kunne synge med på. Derefter har børnene kunne gå videre til en aktivitet, såsom såning, tegning eller at gå med bare tæer i korn.

Medarbejderne i Tjørnehuset har i løbet af processen kunnet mærke, at børnene har været nysgerrige og optaget af emnet. Det er bl.a. kommet til udtryk ved, at børnene har snakket og sunget, om det der har været fokus på i projektet.

I slutningen af projektet har børnene lavet en tegning, hvor de kunne give udtryk for, hvad de syntes var spændende i forløbet. Det blev til mange flotte tegninger på forskelligt niveau fra vuggestue til børnehave.

Det er ikke første gang Tjørnehuset har lavet et fælles kulturprojekt på tværs af stuerne, det har været en tradition gennem flere år.

- En af grundene til at gentage succesen, er at vi ønsker, at børnene oplever glæden ved at være en del af et større fællesskab. Som de i år bl.a. har oplevet ved fælles bål og at sidde og så sammen, fortæller Ida Dilling Nørgaard, pædagog i Tjørnehuset i en pressemeddelelse.

- Glæden er også stor, når hele institutionen kan samles på legepladsen og synge sjove sange sammen, skriver hun.

Kulturprojektet blev afsluttet inden sommerferien med en hyggelig fernisering på parkeringspladsen, hvor børn og forældre kunne gå rundt og se tegninger og billeder fra processen,

relaterede artikler

Gæt et nyt sted med fotoklubben 12. juli 2021 kl. 08:31

Se billederne fra Holmegaard Værk: Fra tørvetrillere til designklassikere 09. juli 2021 kl. 07:15